Google-Suche im Ausland nur Landesschrift und auch keine MEZ.

bin momentan auf Auslandsreise in Asien.

Bei Google kommen die Anfragen nur in der entsprechenden Landesschrift, die ich nicht lesen kann. Das ist jetzt neu. Auch bei Google Karten.

Selbst bei der Bundesliga wird der Verein nicht in lateinischer Schrift angeboten.

Vor einem Jahr konnte man wenigstens noch die Anstoßzeit der Bundesliga erahnen oder ausrechnen, wenn das Spiel um 15.30 h begann, stand da

z.B. 21.30 h oder eben eine andere Zeit. Also erstmal verwirrend.

Bei Bing scheint es genauso zu sein. Wie kann ich das ändern ?