URL wieder bekommen

Moin moin,

meine Webadresse ist bei der DENIC in der Schwebe, bzw wurde vom Provider an die DENIC zurück gegeben. Nun hab ich beim Umzug vergessen, meinen Domainanieter, bzw im Plesk, meine neue Adresse zu hinterlegen. Habs vergessen.

Nun hat die DENIC mir irgendein Brief zugeschickt, denn ich ausfüllen, und zurück senden muss. Leider ging der Brief an meine alte Adresse.

Bei einem Anruf bei der DENIC verwies der Support auf dem Downloadbereich, dass man das Formular auch dort herunterladen kann, und per E-Mail zurück senden könne. Nur leider weiß ich nicht, welches Formular es sein muss.

Auf der Website der DENIC fand ich dieses Formular, ist es das richtige?

Hier gibt es bestimmt den ein oder anderen, der diese Erfahrung schonmal gemacht hat.

https://transit.secure.denic.de/fileadmin/public/Domains/Formulare/DENIC_AuthInfo_Transit_DE.pdf

Grüße und einen schönen Sonntag euch allen