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suchergennisse bei startpage löschen

Scotty4 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo Leute,

wie kann man die Suchergebnisse bei Startpage.com löschen?

Vielen Dank für die Antworten

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hddiesel Scotty4 „suchergennisse bei startpage löschen“
Optionen

Ergebnis der Suche auf Startpage:
https://support.startpage.com/hc/de/articles/4455371793684-Eine-Webseite-aus-den-Startpage-Suchergebnissen-l%C3%B6schen

 Kann ich Suchergebnisse von bestimmten Websites ausschliessen?
https://support.startpage.com/hc/de/articles/24762085665044-Kann-ich-Suchergebnisse-von-bestimmten-Websites-ausschlie%C3%9Fen

Oder auf der verlinkten Seite, deine gewünschte Suche durchführen.

Mein Motto: Leben und leben lassen: Gruss Karl
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