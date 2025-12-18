Youtube ohne Einschränkungen wieder werbefrei schauen

Ich nutze Ghostery auf Chrome, seit uBO da nicht mehr läuft und es blpckt auf allen Seiten die Werbung.

mmmh - ist irgendwie in meinen Augen zweifelhaft. - Es sei denn, Chrome blockt selbst fremde Werbung. Beim BraveBrowser (Chrome-Engine ohne die Petzfunktion) genügt auf jeden Fall Ghostery. Den Rest erledigt dieser fantastische Browser selbst.

Mit dem FF sieht es so aus, dass ich auf der T-Online-Seite von Stroer-Medien (zum Nachrichten schauen) durchaus Werbung eingeblendet bekomme (wenn auch nur eine ganz oben als Banner), wenn ich uBO nicht zusätzlich neben Ghostery laufen habe.