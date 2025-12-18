Youtube ohne Einschränkungen wieder werbefrei schauen

Endlich mal ne gute Nachricht: Ich habe mir heute das Addon Ghostery in den FF geladen und kann jetzt selbst aktuelle Film ohne Einschränkungen wieder werbefrei schauen.
Ghostery
war da nicht etwas in der Vergangenheit?
Was denn? - Im Übrigen sollte man uBO weiterhin aktiv lassen, da Ghostery sich nur um Werbung und Tracking auf YT kümmert. Auf anderen Seiten wirkt es praktisch gar nicht.
Ich nutze Ghostery auf Chrome, seit uBO da nicht mehr läuft und es blpckt auf allen Seiten die Werbung.
mmmh - ist irgendwie in meinen Augen zweifelhaft. - Es sei denn, Chrome blockt selbst fremde Werbung. Beim BraveBrowser (Chrome-Engine ohne die Petzfunktion) genügt auf jeden Fall Ghostery. Den Rest erledigt dieser fantastische Browser selbst.
Mit dem FF sieht es so aus, dass ich auf der T-Online-Seite von Stroer-Medien (zum Nachrichten schauen) durchaus Werbung eingeblendet bekomme (wenn auch nur eine ganz oben als Banner), wenn ich uBO nicht zusätzlich neben Ghostery laufen habe.
Hat mal zu Burda gehört mit den netsprecehdnen Gerüchten zur Werbebranche
Allgemein ist Ghostery nicht ganz frei von Kritik.
- Potenzielle Datensammlung: Ghostery sammelt Nutzerdaten durch sein Tool WhoTracks.Me
- Mögliche Weitergabe von Tracking-Informationen an Werbefirmen
- Schmaler Grat zwischen Nutzer-Interessen und Werbebranche
Da ich auch die Vollversion von Nord-VPN laufen habe, wird Tracking samt Weitergabe blockiert.
Das scheint lange her zu sein. Ich habe Ghostery jetzt auch im BraveBrowser hinzugefügt. Im Google Webstore gab es eine genau Beschreibung. Ghostery gehört nicht mehr zu Burda! - Das Addon ist jetzt ein OpenSource-Projekt! Guckst du hier:
https://chromewebstore.google.com/detail/ghostery-tracker-werbeblo/mlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij?hl=de
Fazit: Unbedingt empfehlenswert.