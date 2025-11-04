Internet-Software, Browser, FTP, SSH 4.718 Themen, 39.165 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Versteh ich das richtig?

andy11 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles

Man soll dem Edge-Browser alle Passwörter anvertrauen?

https://www.deskmodder.de/blog/2025/11/04/microsoft-edge-als-passwort-manager-fuer-passkeys-ueber-mehrere-geraete/

Inklusive Fingerabdruck, Face (Oder besser Gesicht) und ne Schriftprobe

gabs es ja auch irgendwo. Das alles in der MS-Cloud? Dann ist doch

endlich alles an einem Ort und da wo es hin gehört? Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
bei Antwort benachrichtigen
unhold06 andy11 „Versteh ich das richtig?“
Optionen
Man soll dem Edge-Browser alle Passwörter anvertrauen?

Das ist sicher ein schlechter Scherz.

Meine Passwörter MS anvertrauen? Mit Sicherheit gibt es unbedarfte welche das tun.

Wer im Glashaus wohnt, sollte sich im Dunkeln ausziehen.
bei Antwort benachrichtigen
andy11 unhold06 „Das ist sicher ein schlechter Scherz. Meine Passwörter MS anvertrauen? Mit Sicherheit gibt es unbedarfte welche das tun.“
Optionen
Mit Sicherheit gibt es unbedarfte welche das tun.

Monopoly lässt grüßen. A

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
bei Antwort benachrichtigen
ejomionline andy11 „Monopoly lässt grüßen. A“
Optionen

Irgendwie habe ich den Verdacht, dass MS derzeit zum Großangriff bläst: MS möchte nicht nur Passwörter sondern am liebsten auch die gesamte digitale Kommunikation nach Google-Manier kontrollieren. Über Jahre hat sich MS bereits mit seinen diversen Office-Produkten in die Büros, Banken und Behörden eingeschlichen, durch die "365-Verträge" herrliche Kundenbindungen geschaffen und schon seit Jahrzehnten mit Outlook und seinen diversen Exchange-Servern gewaltige Kontrolle über den Mail-Verkehr in den Verwaltungsbereichen erlangt. Aber es reicht MS wohl noch nicht - jetzt muss wohl auch der private Sektor etwas genauer ausgespäht werden. Hier meine Geschichte dazu:

Ich war seit fast 25 Jahren mit meinen diversen Internet-Projekten beim Provider HostEurope und immer sehr zufrieden. Dann kündigt HE plötzlich an, seinen Mail-Server abzuschalten und den gesamten Mail-Verkehr nur noch über diverse MS-Clouds abzuwickeln - hä? Ich konnte es nicht glauben und habe erst mal abgewartet, was passiert. Und tatsächlich - nach mehreren, weiteren Warnungen seitens HE war es dann soweit: Alle meine Mail-Konten waren tot und ohne meine Einwilligung (!) nach MS transferiert worden. Ich sollte dann einfach nur noch die neuen Verträge von MS bestätigen und alles wäre fein - kostet halt in Zukunft 1,- EUR/Monat mehr - ist ja überschaubar! Hä - wirklich?

Es geht noch weiter: Die MS-Server sind mit herkömmlichen Mail-Clients NICHT abrufbar!! Bevor es losgeht brauche ich mindestens ein MS-Konto (bei mehreren Postfächern auch gerne mehr), dann muss ich die diversen AGBs von MS akzeptieren und zum Schluss noch rasch ein paar "klitzekleine" MS-Office Miet-Produkte auf meiner Hardware installieren. Wenn ich das erledigt habe, kann ich alles geschmeidig mit allen meinen Geräten synchronisieren und natürlich dann auch meine E-Mails "ganz easy" über Office-365 abrufen - wie schöön!!

Am meisten hat mich geärgert, dass HostEurope dieses Spiel einfach so mitspielt und einen derart vergewaltigt. Ich habe dort sofort meine 12 Domains gekündigt und noch 3 meiner Kunden mitgenommen. Derzeit prüfe ich den Provider "All-Inkl": klein, fein und preiswert - mal sehen...

Wie auch immer: MS kommt mir KEINESFALLS ins Haus! Tipp: Neben Outlook gibt es auch noch "Thunderbird" und statt MS-Office klappts auch wunderbar mit "LibreOffice" - die Welt funktioniert auch (noch) ohne MS!

Allen einen schönen Tag, wünscht: ejomi

bei Antwort benachrichtigen
unhold06 ejomionline „Irgendwie habe ich den Verdacht, dass MS derzeit zum Großangriff bläst: MS möchte nicht nur Passwörter sondern am ...“
Optionen

Ist doch schön wie MS um seine Kundschaft bemüht. Man hätte gern alles unter einem Hut.Brüllend

Wer das Spielchen mit macht...selbst schuld. Gibt es da nicht auch Alternativen zu Windoof?Zwinkernd

Wer im Glashaus wohnt, sollte sich im Dunkeln ausziehen.
bei Antwort benachrichtigen
ejomionline unhold06 „Ist doch schön wie MS um seine Kundschaft bemüht. Man hätte gern alles unter einem Hut. Wer das Spielchen mit ...“
Optionen

Hallo "unhold" !

Es geht hier nicht um "Windoof" - das war ursprünglich wirklich mal eine revolutionäre Idee zu einem benutzerfreundlichen Betriebssystem für Jedermann (genau genommen stammte die Idee von Apple).

Wie auch immer: Viele kennen heute leider nicht mehr den Unterschied zwischen "Betriebssystem" und "Software-Sammlung". In diesem Thred ist aber von Anwendungs-Software die Rede, nämlich von einem Browser (Edge) und diversen Office-Anwendungen (MS-Office 365). Der Aufreger ist hierbei insbesondere der "Password-Manager", der gar Schlimmes befürchten lässt - wirklich?

Leute - das ist kein Aufreger! Im Internet ist Datensicherheit doch nur Augenauswischerei: Wem nützen denn all die tollen "hoch-sicheren" Verschlüsselungs-Techniken, wenn am Ende das fragliche Passwort z.B. mit einem einfachen Key-Logger, direkt von der Tastatur am heimischen PC abgelauscht wird? Selbst auf die Hardware kann man sich nicht verlassen, wie die bekannten Audio- und Video-Mitschnitte, trotz ausgeschaltetem Laptop, gezeigt haben (z.B. im Zusammenhang der Snowden-Affäre). Und was sich auf den Smartphones so alles abspielt, weiß inzwischen sowieso keiner mehr!

Der "Password-Manager" ist demnach nicht das eigentliche Problem. Es ist vielmehr die latente Gefahr, in absehbarer Zukunft ohne MS-Produkte (die dann wahrscheinlich nur noch gegen Geld zu haben sind) nicht mehr an die eigenen Daten heranzukommen! Noch gruseliger ist die Vorstellung, dass - z.B. aufgrund eines System-Fehlers oder nur eines einfachen Irrtums - der Zugriff auf wichtige Anwendungen jederzeit und im Bruchteil einer Sekunde gesperrt werden könnte. Dank der hochgelobten Synchronisation mit allen anderen Geräten, wäre eine solche Aussperrung vollumfänglich und wir wären in der digitalen Welt gebrandmarkt wie Schwerverbrecher - it's so easy!! DAS WÄRE WIRKLICH EIN ECHTER AUFREGER!

Abschließend noch eine kurze Klarstellung zum Stichwort "Betriebssystem":

Deine Antwort zeigt, dass auch Du die Grenze zwischen Betriebssystem und Anwender-Software nur noch verschwommen wahrnimmst - und das soll nach dem Willen von MS auch so sein. MS hat es nämlich über die Zeiten geschafft, dass mittlerweile fast jeder zusammen mit dem Begriff "Betriebssystem" auch sämtliche Werkzeuge und Spielsachen in einen Topf wirft: Dazu gehört dann neben dem Internet-Browser auch Teams, Kalender, DTP-Programm, Tabellenkalkulation und nicht zuletzt Textverarbeitung und E-Mail-Client. Achtung: PER DEFINITION GEHÖREN DIESE ANWENDUNGEN NICHT ZUM BETRIEBSSYSTEM!!

Es ist sehr bedauerlich, dass selbst die Fachwelt - wider besseren Wissens - diese "Ungenauigkeit" permanent zulässt, was letztlich dazu geführt hat, dass heute kaum noch ein "sauberes" Betriebssystem erhältlich ist. Selbst die LINUX-Derivate (Ubuntu & Co.) konnten es sich nicht mehr leisten, ihre Distributionen ohne vorinstallierter Software (Firefox, LibreOffice, Gimp usw.) zu veröffentlichen. Das ist aber in diesem Fall relativ unproblematisch, weil es sich um Open-Source handelt, von der wir alle hoffen, dass der Quellcode (noch) nicht von den diversen Sponsoren "verunreinigt" wurde.

Klar: Vorinstallierte Software ist bequem, kann aber bei den weiter oben diskutierten MS-Produkten, die ausschließlich kommerzielle Interessen verfolgen, den Anwender in eine extreme Abhängigkeits-Falle treiben. Dies wird durch Kontrolle, Manipulation und Nutzungsbeschränkungen erreicht. Tragisch ist die Tatsache, dass es sich dabei um alltägliche Anwendungen handelt, die im digitalen Zeitalter so unverzichtbar sind, wie Bleistift und Papier. Auch der "Passwort-Manager" gehört zu diesen alltäglichen Bequemlichkeiten, an die man sich bestimmt sehr schnell gewöhnen kann. Aber wie ich bereits dargelegt habe: Das Risiko, zukünftig nur noch fremd-bestimmt leben und arbeiten zu können, sind enorm und die sich daraus ergebenen Konsequenzen heute noch nicht absehbar!

.. und damit wäre ich dann wieder beim Haupt-Thema dieses Threads: Man kann seine Passwörter ruhig MS anvertrauen, weil sie letztlich egal sind und wahrscheinlich in der Cloud auch super abgesichert wurden. Nein - diese Firma hat ganz andere und sehr viel weitreichendere Interessen, davon kann man wohl ausgehen!!

Es ist erschreckend, wie viele Leute diese Entwicklung begeistert aufnehmen und MS sogar zujubeln. Manche verteidigen MS, als ob es um ihr eigenes Leben ging (na, weiß noch jemand wer folgendes gesagt hat: "Nur die allergrössten Kälber wählen ihren Metzger selber" - nein, es war nicht Brecht!).

Einen schönen Tag noch!

bei Antwort benachrichtigen