Mozilla Firefox Postbank SEPA Formular Fehler

Ab dem 9. Oktober 2025 müssen Banken im gesamten SEPA-Raum den Empfängernamen mit der IBAN abgleichen, bevor eine Überweisung ausgeführt wird. Dieses Verfahren, genannt Verification of Payee (VoP), soll Betrugsversuche verhindern. Die Prüfung erfolgt automatisch und meldet per Ampelsystem, ob Name und IBAN übereinstimmen.

Gelb (Close Match): Es gibt leichte Abweichungen, wie Tippfehler oder unterschiedliche Schreibweisen. Meist wird der korrekte Name angezeigt, die Zahlung kann aber auf eigenes Risiko freigegeben werden.

Rot (No Match):Name und IBAN passen nicht zusammen. Eine Überweisung auf eigenes Risiko ist möglich, aber eine Überprüfung der Daten wird dringend empfohlen.

