Mozilla Firefox Postbank SEPA Formular Fehler

Hallo,
hatte ein SEPA Überweisungsformular bei Postbank benutzt. Mit Mozilla Firefox.
Hinter dem Wort IBAN stand (Politiker.
Wurde dann doch stutzig, Postbank Mitarbeiter telefonisch aus Bonn meinte das Geld sei weg. Pech gehabt.
Screenshot an Postbank geschickt und nachgefragt.
Antwort kam schnell, sie benutzten Mozilla Firefox da kann es schon mal vorkommen , das etwas falsch dargestellt wird.
Sie kannten also das Problem und vorher kein Hinweis.
Ich wäre bald geplatzt !!!!!!!!! Hätten ja auch paar Tausend sein können. Solte Chrom oder Opera nehmen.
Geht in Deutschland überhaupt noch was?
U.P.
