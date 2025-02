Ich hätte eine Frage.

Hallo Andreas,

danke für die Antwort.

Ich denke, das hat was mit meinen Einstellungen zu tun.

Um auf etwas "anrüchige" Seiten zu kommen, habe ich in der about:config etwas rumgebastelt.

Das hat was mit Sicherheit und DSN zu. Ich weiß aber nicht mehr, was ich getan habe.

Wenn ich den FF zurücksetze, kann ich mich einloggen, aber der Zugriff auf die "anderen" Seiten geht nicht mehr. Diese Seiten werden gerne von Providern blockiert.

Vielleicht ist es mit dem nächsten FF-Update wieder behoben.