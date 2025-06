Firefox Mobil Synch

Ich habe auf dem Smartphone die Firefox App installiert.

Ich wollte jetzt die MOBILEN Lesezeichen sichern (HTML) exportiere.

Weshalb werden die MOBILEN Lesezeichen nicht mitübertragen in den Sicherungsordner?

Ich habe diese sogar explizit, wie es auf dem Bild zu erkennen ist markiert.

Ale Lesezeichen außer die Mobilen werden in den gewünschten Ordner exportiert.

In einem anderen Benutzerprofil klappt das ohne Probleme mit der Übertragung.

Jedoch handelt es sich hier nur um die auf dem Desktop PC befindlichen Lesezeichen, also keine mobilen Lesezeichen.

We kann ich diese mobilen Lesezeichen in einem Sicherungsordner bringen - Danke.