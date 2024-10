Youtube-Videos mit dem FF wieder in 4 K sehen können

Das hat youtube unterbunden. Ich ärgere mich schon seit geraumer Zeit darüber. Aber ich habe ja den Brave. Damit klappt es ohne Probleme. Und über den Brave bin ich über das Addon "Turn off the lights" gestoßen. Das kann alles, was der Youtube-Enhancer kann - nur viel besser und noch viel mehr!!

In den Einstellungen kann man man 4 K als die Standard-Einstellung für Videos setzen (für youtube und vimeo)! Und ab sofort kann man mit entsprechender Hardware dann wieder mit dem FF 4 K-Videos schauen. - Besser als für einen YT-Prime-Account zu blechen.

Wer mag, kann spenden; ich habe es gemacht. Eine absolut tolle Erweiterung. Kann man hier downloaden:

https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/turn-off-the-lights/

Viel Spaß damit!