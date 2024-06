Firefox Konto einrichten - es lohnt sich!

Da bin eher hin und her gerissen.

War ich durchaus auch.

Wenn man Cloud meiden möchte, dann eher nicht.

Ja. Möchte ich ja auch eher meiden. Aber ganz ehrlich: Da Mozilla-Projekt Open Source sind, habe ich beschlossen, Mozilla zu trauen.

Und ob das Vertrauen gerechtfertigt ist, ... (?).

Ist natürlich ne gute Frage. Dennoch. Wenn du nen FF-Account hast, wird dir beispielsweise auch eine sichere Synomyme E-Mail-Adresse angeboten, wenn du dich irgendwo anmeldest/anmelden musst, weil du etwas kaufen willst. Und da vertraue ich lieber der Mozilla-Cloud, was Sicherheit angeht, als den Servern der Verkäufer/anderen Anbieter.

Und sollte da ein Hack laufen, sind meine eigenen Mail-Accounts nicht betroffen.

So habe ich mir das in meinem bescheidenen Köpfchen zurechtgelegt und denke, dass das gar nicht so verkehrt ist.

st irgendwie schon so was wie ein Cloud. Und da gehört auch schon der E-Mail Anbieter dazu.

Jepp. - Aber verzichtest du deshalb auf E-Mails? Und wenn das so ist bleibe ich dabei, dass man auch da schon eher Mozilla als irgendeinem Provider vertrauen kann - vor allem, wenn man - wie so viele - einen Freemailer nutzt. GMX lässt z.B bei Freemail-Accounts durch aus ausgewählt Spam durch, denn so finanzieren die diese Freemail-Leistung. Werbetreibende, die dafür blechen, dürfen Spam verschicken. - Zumindest auf die Freemail-Accounts.