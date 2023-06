youtube-filme downloaden

Seit gestern funktioniert mein downloadhelper mit der CoApp nicht mehr und ich habe vom Support des AddOns erfahren, dass youtube seine Algorythmen dahingegehend veränderte, dass das nicht mehr funktioniert.

Das ist nicht das erste Mal, aber ich bekam auch die Mitteilung, dass das Team zwar dran arbeiten würde, man sich aber nicht sicher wäre, dass man das wieder zum Laufen bekäme. - Auf anderen Plattformen funzt das AddOn noch....

Ich habe mir dann die Vollversion vom "Youtube Video Downloader" runtergeladen der wie folgt vollmundig beworben wird:

"with 1080p Full-HD and 256Kbps MP3 download capability, one of the oldest Youtube grabber addon here on Mozilla addon store with fast and easy 1-Click downloads from Youtube website without loading any external executable.



Major Features :

1) Offers 1080p Full-HD downloads (recent YouTube changes break most other downloaders that attempt this)

2) Single-click 256kbps HQ MP3 downloads

3) Simple, minimalist download button

4) Works well with the new YouTube design"

Aber leider echt Scheiße, das AddOn. Es werden nur in Ausnahmefällen Filme heruntergeladen und wenn es dann mal in 1080p klappt (in 2 von ca. 50 Fällen), dann fehlt in den Filmen die Tonspur. Und wenn ich mp3's runterlade, zeigt das Addon den Download zwar an und ich kann das auch speichern, aber leider wird nichts abgespielt.

Habe jetzt grad einen Rückruf meiner Kohle über Paypal veranlasst.

Kennt jemand ein Addon, mit dem das weiterhin funktioniert?