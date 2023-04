windows 11 wie kann man die Iconbeschriftung änder?

Mmmmmh - Ich glaube, dass deine Augenkrankheit dir eine Darstellung der Beschriftung in 3D nur vorgaukelt.

Eine einfache Maßnahme wäre es, die Beschriftung größer Darzustellen unter Einstellung/Bildschirm:

Wenn dir die Darstellung des Screenshots hier zu klein ist, einfach einen Rechtsklick auf das Bild machen und im erscheinenden Pulldown-Menue auf "Grafik in neuem Tab öffnen" klicken. Dann hast du das Bild in einem bildschirmfüllenden (oder fensterfüllenden) Format vor dir. Klickst du einfach nur mit der Lupe drauf, um es zu vergrößern, wird es nämlich so groß, dass du nur einen Ausschnitt sehen kannst.

Ich habe die Schrift selbst vergrößert, weil sie mir zu klein war. bei mir ist die - wie du sehen kannst (?) - auf 125 % eingestellt. Das kann ich gut sehen. Wenn ich es noch größer mache, werden die vielen Icons auf meinem Desktop allerdings durcheinadner gewürfelt. - Macht aber nix, wenn du nicht extrem viele Icons auf dem Desktop hast. Einfach ausprobieren. Kannst du im Zweifelsfall ja problemlos zurückstellen.

Auch das Einstellen des Darkmode könnte hilfreich sein. Ich betreibe mein Windows nur noch so. Ich finde es einfach angenehmer für die Augen (Strom sparen tut es auch noch ein wenig).

Wenn du meinen Screenshot gut lesen kannst, vielleicht besser als schwarze Schrif auf weißem Hintergrund, würde ich dir das empfehlen. - So kannst du das unter win11 einstellen:

https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-11-Dark-Mode-aktivieren-so-geht-s-6228813.html

Ich würde mich freuen, wenn dir das hilft und drücke die Daumen.