Wie kann ich bei Opera das Design der Lesezeichen Icons ändern ?

Von Opera habe ich die neueste Version, bei der sich das Design der Lesezeichen Icons auf der Startseite geändert hat.

Man sieht nur ein Buchstaben, z.B. bei Nickles nur ein “N”. Der Hintergrund ist generell weiß, was auch nicht so toll aussieht, außer bei Tschibo und Amazon. Wie kann ich das ändern, dass es wieder so aussieht wie vorher ?

Und wie kann man einstellen, dass Tschibo und Amazon nicht ständig bei der Schnellwahl erscheinen ?