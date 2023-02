Problem mit Youtube/Google/Netflix Ansicht in Firefox 110

Hallo zusammen,

ich hab seit heute Morgen ein Problem in Google, Youtube und Netflix. Die Ansicht hat sich bei Google und Youtube geändert und in Netflix kann ich darüber hinaus nichts abspielen (bin eingeloggt). Wenn ich auf einen Titel klicke, erscheint ein Fenster auf dem ein Button "Abspielen" ist. Wenn ich darauf klicke, erscheint ein Fenster, das auf der linken Seite den Titel zeigt und auf der rechten einen Button bzgl. der Netflix App. Wenn ich darauf klicke, lande ich auf der Startseite.

Bei Youtube ist auch die Ansicht beim Abspielen eines Videos anders. Da hab ich keine Möglichkeit vor-/zurückzuspulen.

Untenstehend alle screenshots (bei google und Youtube jeweils zuerst wie es sein sollte und danach wie es jetzt aussieht).

Vielleicht hab ich versehentlich irgendeine Tastenkombi gedrückt, die die Ansicht geändert hat. Ist mir aber nicht bewusst. In Chrome ist alles OK, das will ich aber nicht als Standardbrowser haben. OS ist Windows 10 Pro.

Hat jemand eine Idee was ich tun kann um zur normalen Ansicht zurückzukommen? Vielen Dank!