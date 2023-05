Hallo

In einem Mail wurde ein Link für ein Dokument im Web angehängt. Klickt man diesen Link an, öffnet Chrome das Dokument problemlos. Fügt man den Link jedoch in ein Word-Dokument ein und klickt dann darauf, erscheint in Chrome eine Webseite mit der Meldung, es könne sein, dass der Browser oder das Betriebssystem aktualisiert werden müsse, das Dokument wird nicht angezeigt. Sehr seltsam. Hat jemand eine Idee?

Gruss und Dank

Thomas