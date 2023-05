Zur lediglich gelegentlichen Nutzung benutze ich das FF-AddOn CyberGhost. Ist kostenlos und man kann damit sogar (bei Bedarf oder wenn man es will) RT-DE lesen, wenn man daran interessiert ist, was "die andere Seite der Macht" so zu berichten hat. Das ist nämlich - im Gegensatz zu 'schland - in den Niederlanden (bzw. über einen Proxy von dort) und z.B. auch über die USA problemlos möglich.....

https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/cyberghost-vpn-free-proxy/

Selbstverständlich kann man das Angebot auch erweitern und die kostenpflichtige Version nutzen, was man entweder direkt über das kostenlose Tool einrichten kann - oder aber direkt hier: https://www.cyberghostvpn.com/de_DE/ , da hat man dann halt eine ganze Menge mehr Proxys zur Auswahl.

