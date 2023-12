Firefox- oder Youtube-Problem?

Moin,

PC: i3-12100 mit Win11 Home 23H2 (22631.2861), Updates aktuell.

Seit einger Zeit habe ich mit dem Firefox (120.0.1) folgendes Problem:

Ich schaue irgendwas bei Youtube...irgendwann starte ich ein neues Video und dann will das nicht Starten. Statt dessen der Text

"falls die Wiedergabe nicht in kürze beginnt, empfehlen wir dir das Gerät neu zu starten".

Das hilft leider nicht immer; manchmal geht das so weit das dass Video auf keinen Mausklick mehr reagiert...egal wo man draufklickt. Aktuell geht gerade gar nichts. Ich habe folgendes probiert:

Browsercache gelöscht, Firefox neu gestartet, den PC komplett neu gestartet, I-Net Verbindung geprüft (ist OK). Keine Besserung. An Addons habe ich nur uBlock + I dont Care about Cookies. Beide auch mal deaktiviert, keine Änderung.

Mit Chrome habe ich das Problem nicht, möchte aber lieber bei FF bleiben...ist dieses Problem bekannt?

Gruß michel9