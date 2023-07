Firefox- kpl. e-mail abspeichern

Hallo,

ich nutze Win 10, den aktuellen Firefox und gmx-mail für meine e-mails.

Wenn ich mich unter gmx.de in mein e-mail Postfach einlogge bekomme ich nun seit geraumer Zeit nur noch ein kleineres Fenster angezeigt, in welchem meine e-mail-Nachricht zu lesen ist.

Ich muss um alles lesen zu können der Rollbalken auf der rechten Seite bewegen, um den kpl. Inhalt der Nachricht lesen zu können.



Wie kann ich diese e-mail mit einer Art Scrolling- Aufnahme abfotografieren und abspeichern.

D.h. mit Datum und evtl. dem Vorschaufenster der beigefügten Fotos(am Anfang der geschriebenen, eigentlichen Nachricht) die ich mir ja anzeigen lassen kann.

Mit Fireshot kann ich das "Inhaltsfenster" der e-mail nicht herunterscrollen, d.h. sobald ich Fireshot aktiviert habe, ist ein scrollen in der e-mail Anzeige selbst nicht mehr möglich.

so kann ich nur das aufnehmen, was auf dem Bildschirm aktuell zu sehen ist.



Dankeschön.