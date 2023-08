Bug in neuem Firefox 116.0?

Ich glaube, da ist ein Bug in FF 116.0! Wenn ich die Lesezeichen-Symbolleiste aktiviere, kommt da nur eine Leiste mit der Beschreibung: Lesezeichen importieren!



Das ist Mist! Ich hatte vorher eine Lesezeichensymbolleiste unter der Menueleiste und dachte, dass ich die nach der Beschreibung (in "what's new") in eine Sidebar verschieben könnte. Als ich das versuchte, war meine Lesezeichen-Symbolleiste weg und stattdesen hatte ich eine Leiste mit der Beschreibung "Lesezeichen importieren". - Das aber will ich nicht!



Was kann ich machen, um meine alte Lesezeichen-Symbolleister wiederzubekommen unter der Menueleiste wiederzubekommen? Hat jemand einen Vorschlag? Ich komme einfach nicht weiter.