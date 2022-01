„Wird Firefox absichtlich runtergemacht ..?“

Hi!

Ich sehe die Firefox Situation leider auch kritisch. Er ist immer noch mein Hauptbrowser, auch mobil unter Android.

Aber gefühlt nimmt die Anzahl der Fälle zu, bei denen ich auf Chrome oder Chromium ausweichen muss, weil ein Buchungsvorgang nicht läuft.

Selbst bei Nickles.de klappt das nachträgliche Ändern von geposteten Beiträgen unter Android nur mit Chrome (und auch nur in der Desktopansicht).

Ich finde es wirklich schade, aber der Firefox hat in meinen Augen wirklich nicht mehr die Bedeutung, die er hatte. Das ist wirklich schade.

Das Canonical ihn in Ubuntu als Snap ausliefern will, kann ich noch nicht wirklich einordnen. Angeblich pflegt ihn so Mozilla direkt und er bekommt so schneller die Updates. Oder spart man sich einfach nur zusätzlichen Aufwand, weil es sich nicht mehr lohnt?

Für Mitleser: https://www.heise.de/news/Linux-Distribution-Ubuntu-21-10-mit-Gnome-40-und-Firefox-als-Snap-Paket-6218231.html

