Komplette Webseite mit ALLEN(!) Bildern im aktuellen Chrome speichern

Beim Speichern einer Seite unter Chrome gibt es auf manchen Seiten hin und wieder Bilder, die erst dann geladen werden, wenn sie auch im Browser aktuell angezeigt werden und sobald sie außerhalb dem Sichtfeld sind wieder entladen werden.

Beim Speichern der Seite - ich verwende Chrome's .MHTML-Format, da in diesem alles in EINER Datei gespeichert wird - fehlen diese Bilder, sofern sie nicht aktuell angezeigt werden.



Jetzt sind manche Seiten ja sehr lang und befinden sich mehrerer solcher Bilder auf der Seite können oft nicht alle Bilder gleichzeitig angezeigt werden (auch nicht bei max. Zoom von 25%). Gibt es beim aktuellen Chrome die Möglichkeit die komplette Webseite mit eben auch diesen Bildern zu speichern?

Beim Googlen nach dem Problem taucht immer wieder das Image- oder auch Frame-Lazy-Loading auf, das aber, wie es scheint, ab Chrome's 75 in den Browser integriert wurde. In meiner aktuellen Chrome-Version 96 erscheint bei Eingabe von chrome://flags/ in Chrome's URL-Leiste jedenfalls keine entsprechende Option zum Ausschalten.

Als Umgehungen könnte ich mir vorstellen, weiß aber nicht wie ich das bewerkstelligen kann:

- Zoom-Level unter (scheinbar absolute Grenze von) 25% einstellen

- Chrome starten in virtuellem Fenster mit einer Größe, die der Größe der Webseite entspricht, sodass alle Bilder innerhalb dieses Fensters geladen werden

Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann?

Vielen Dank & Happy New Year,

Mdl