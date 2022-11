Beim Aufruf einer "stinknormalen" Internetadresse einer Gaststätte bekam ich die Aufforderung einen ioncube loader zu installieren.

Der ionCube ist ein proprietärer PHP Encoder und damit ein Modul bzw. eine Bibliothek für geschützte Funktionen in PHP-Anwendungen. ionCube wandelt den lesbaren Quellcode von PHP-Dateien in nicht mehr lesbaren Bytecode um und erzielt dadurch eine höhere Performance. Hierzu müssen sogenannte ionCube Loader installiert oder zum benötigten Zeitpunkt geladen werden.



Nun, ich habe es nicht verstanden und habe nichts installiert und eben den Internet-Besuch der Gaststätte abgeblasen.

Liege ich mit meiner Ansicht so falsch, wenn ich sage, dass man einen Web-Auftritt anders gestalten kann?