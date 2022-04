Google-Suche: "Sonderzeichen" in Suche einbinden?

Hallo

Ich würde gerne über Google ganze Sätze oder Fragen suchen, die exakt so erscheinen sollen, wie ich sie eingebe. Es passiert jedoch, wenn ich mit den Anführungszeichen arbeite, dass der Punkt oder das Fragezeichen am Ende nicht wirklich miteinbezogen werden, das heisst, es erscheinen dann trotzdem auch Sätze, die nach der gesuchten Phrase noch weitergehen. Gibt es eine Möglichkeit, auch Fragezeichen, Punkte oder Ausrufezeichen so einzubinden, dass auch nur solche "geschlossenen" Ergebnisse angezeigt werden?

Gruss und Dank

Thomas