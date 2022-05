GMX - email Anhänge

Guten Abend,

seit soeben habe ich bei der Ansicht meiner e-mail Anhänge etwas msiteriöses erkennen müssen.

Sobald ich eine e-mail aufrufe, bekomme ich diese pdf - Anhänge nicht wie üblich angezeigt, sonder als Vorschaubild.

Diese datei als Vorschaubild kann ich anklicken und dann herunterladen oder in die Cloud hochladen.

Eine Option zum löschen gibt es hier anscheinend nicht.

Unter Einstellungen habe ich Nichts gefunden, dass ich dies wieder auf die gewohne Ansicht umstellen kann.

Eigentlich konnte ich die (pdf) Anhänge mit dem "X" daneben einzeln löschen, herunterladen oder ansehen.

Nun sehe ich SOFORT die Vorschau auf das Dokument, wenn ich die e-mail mit dem Anhang öffne.

Beim Postfach der Tochter, die den gleichen PC nutz, ist dies so wie bei mir jetzt aktuell NICHT der Fall, sodern so, wie ich es bisher kannte, nutzte und auch wollte.

Kann ich dies wieder auf die gewohnte Ansicht (ohne Vorschaufenster des Anhangs) umstellen, sodass ich nur sehe, dass eine oder mehrere einzelne dateien dabei sind und die Möglichkeit habe, jede einzelne durch das anklicken des "x" , direkt neben der Datei sofort zu löschen?

Danke im Voraus.

LG