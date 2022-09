Firefox: Kann das Profil mit meinen Paßwörtern nicht zurückschreiben

Was mache ich falsch? Ich habe vor meinem Urlaub das FF-Profil nach der folgenden Anleitung gesichert und dann meine Paßwörter gelöscht.

Heute, nach meine Urlaub will ich sie nun mit derselben Anleitung zurückschreiben, aber sie tauchen nicht im FF auf:

Daten zum Wiederherstellen des Profils in Firefox

Um etwa Ihr Firefox-Profil wiederherzustellen, benötigen Sie eine Sicherung. Bevor Sie den Browser neu installierenoder zurücksetzen, sollten Sie also sicherstellen, dass Sie Ihr Profil exportieren. Wenn Sie Firefox bereinigen und dies zuvor nicht beachtet haben, gibt es jedoch eine gute Nachricht: Beim Bereinigen legt Firefox ganz automatisch eine Sicherung Ihres Profils auf dem Desktop an. Sie finden die Dateien im Ordner „Alte Firefox Daten“. So sichern Sie Ihr Profil:

Schließen Sie Firefox vollständig, indem Sie im Menü auf „Beenden“ klicken. Drücken Sie Windows-Taste + R, um den Dialog „Ausführen“ zu öffnen. Nun kopieren Sie folgenden Pfad in die Zeile: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\. Drücken Sie Enter, um den Ordner aufzurufen. Hier finden Sie Ihre Profil-Datei, die mit .default endet. Machen Sie einen Rechtsklick auf den Ordner und kopieren Sie ihn auf einen USB-Stick, in eine Cloud oder einfach auf Ihren Computer, um sie zu sichern.

Firefox: Profildaten wiederherstellen

Haben Sie die aktuellste Version von Firefoxneu heruntergeladen oder den Browser zurückgesetzt, stellen Sie Ihr Profil so wieder her:

Stellen Sie sicher, dass Firefox geschlossen ist. Öffnen Sie per Windows-Taste + R den „Ausführen-Dialog“ und geben Sie in die Zeile %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ ein, um den Profilordner zu öffnen. Dann öffnen Sie den darin befindlichen Ordner, der auf .default endet. Fügen Sie in diesen nun alle Dateien ein, die sich in Ihrem gesicherten Profilordner befinden. Akzeptieren Sie, alle Dateien zu überschreiben, um Ihr Profil wiederherzustellen. Sobald Sie Firefoxneustarten, können Sie Ihr Browser-Profil wieder nutzen.

Ich kapiere das einfach nicht. In der Vergangenheit - zuletzt im vorigen Jahr - hat das wunderbar funktioniert.