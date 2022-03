Clickverfolgung? https://fra1-ib.adnaxs.com/click?...........

fiel mir eine Zeile unmittelbar über der Taskleiste mit winzig kleiner Schrift auf.

Also bei mir kann ich so etwas nicht sehen. Auch wenn ich im NoScript nachschaue, wird dementsprechendes - also irgendwas von fra1-ib.adnaxs.com - nicht angezeigt.

Mach doch mal 'nen Screenshot, wo diese Zeile abgebildet ist....