Amazon fragt ob ich Business Kunde bin ..

Hab mich auch gewundert ..

An die Nachricht:

Maßnahme erforderlich - Anmeldeversuch ....

habe ich mich mittlerweile gewöhnt.

Kommt gefühlt immer dann wenn ich mich mit Linux eingeloggt habe.

Anscheinend ist da nur Windows bekannt.

Bei so vielen Kunden sollten die auch darauf kommen so es auch

Umbauer;-) oder Bastler gibt die nicht nur ein Motherboard am laufen haben.

Ein High End User,

der mir ab und zu mal seine High End Verstärker leiht ,

hat schon seine x-te Anlage.

Die teuren Teile hat Amazon aber nicht im Programm .......