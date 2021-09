Portable Firefox als Standard-Browser

Hallo allerseits!



Ich nutze ein Multiboot-System mit Windows 7 und Windows 10 (beide x64), wobei Win10 das Hauptsystem ist.

Bis jetzt hatte ich immer einen alten portablen Firefox ESR 52.9 als Standard-Browser, was nie ein Problem war.

Jetzt musste ich aus technischen Gründen auf den aktuellen Firefox 92.0 wechseln, weil der alte nicht mehr richtig funktionierte.

Jetzt habe ich jedoch Probleme, diesen neuen FF als Standard-Browser einzurichten.

Natürlich habe ich in den Einstellungen von FF "als Standard einrichten" gewählt und in Windows ebenfalls als Standard angemeldet.

Aber wann immer ein anderes Programm (z.B. Thunderbird oder der jDownloader) den Standard-Browser öffnen soll, legt Windows unter C: ein neues, neutrales FF-Profil an und startet dieses als Browser, statt einen neuen Tab im bereits offenen portablen FF zu öffnen.

So habe ich oft zwei FF-Instanzen offen, was natürlich stört.

Ich habe in FF unter "about:profile" schon die anderen Profile gelöscht, aber bei jedem automatischen Aufruf des Browsers legt Windows wieder ein neues neutrales Profil an (also ohne AddOns und Lesezeichen, etc.).



Meine Frage: Wie kann ich das abstellen? Wie bringe ich den Firefox dazu, den Pfad zum portablen Profil als Standard-Browser zu erkennen?

Mit dem altten FF 52.9 ging das problemlos, aber jetzt krieg ich es nicht hin. Kann jemand helfen?