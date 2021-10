Hallo

In anderen Browsern oder z. B. bei Adobe Reader ist es so, dass wenn man das Programm schliesst, eine Frage kommt, ob man alles schliessen will oder nur den aktuelle Tab. Bei Firefox hat man nur die Warnung aber nicht die Option "Nur aktuellen Tab schliessen" zu wählen. Geht das wirklich nicht oder gibt es dazu eine "geheime" Einstellung?

Gruss und Dank

Thomas