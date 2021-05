Netzlaufwerke über VPN gehen manchmal nicht mehr

Hallo zusammen

Ich kann über den Sophos SSL VPN Client auf die Netzlaufwerke unseres Schulservers von zuhause zugreifen. Ich habe die drei Laufwerke verbunden, Häkchen bei "Passwort speichern" gesetzt.

Es passiert alle paar Wochen, dass trotz bestehender VPN-Verbindung (grüne Ampel), die Fehlermeldung kommt, die Verbindung könne nicht hergestellt werden, wenn man auf ein Netzlaufwerk zugreifen will. Wenn ich die Laufwerke lösche und neu verbinde, klappt es meistens gleich, manchmal will er auch nochmal ein "zweites" Serverpasswort. Sehr merkwürdig. Heute habe ich nun gemerkt, dass man auch ein wenig warten kann (so 2-3 Minuten nach VPN-Verbindung), dann geht es auch wieder. Woran könnte das liegen?

Grüsse

Thomas