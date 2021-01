Habe eine Anzeige im FF oben auf einem Nickles-TAB. Seltsam, sieht aus, als hätte der FF auf diesem TAB - und nur auf diesem - meinen PC-Monitor als Mobilgerät "erkannt"....

Kann mir jemand sagen, was das ist, was das zu bedeuten hat und wieso es nur in diesem Tab auftaucht?

Keine Ahnung was das soll. Ich kann das Bild drehen (wie beim Mobiltelefon), die Größe anpassen, etc. pp. - Keine Ahnung, wo das herkommt und wozu das auf meinem 27Zöller gut sein soll.