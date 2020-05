Moin liebe "Nickelaner"

seit einigen Tagen befasse ich mich theoretisch mit VPN und ich bin kurz davor mir eines zuzulegen (evtl. Cyber-Ghost). Bei diesem Anbieter könnte ich 7 Geräte mit einer Lizenz betreiben. Das würde passen, 2x iPhone, 2x iPad, 1x Windows-PC, 1x iMac und 1x Windows Notebook oder Macbook.

Nun meine Frage an die erfahrenen User:

1.) Macht das Surfen noch Spaß, weil die Geschwindigkeit durch die unterschiedlichen Server gedrosselt wird? Wir haben eine 50000er Leitung und Netto im Schnitt zwischen 42 und 48Mbit/s, also absolut ok. In den nächsten Wochen kommt allerdings der Glasfaseranschluss mit garantierten 200Mbit/s

2.) Die Installation auf PC, Notebook und iMac ist klar. Auf den Mobilgeräten iPhone und iPad gibt es ja die entsprechenden Apps. Wie registriere ich mich da? Ich habe keine Lust hier noch einmal zu bezahlen, denn üblicherweise werden "Bezahlapps" ja von meiner Kredikarte abgebucht. Das ist im Google-Play-Store genau so.

So, nun hoffe ich, daß ich nicht mal wieder den Wald vor lauter Bäumen sehe und Probleme an die Wand male, wo keine sind ! Vielleicht ist es ganz einfach und jemand aus dieser Runde kann mir helfen.

Danke und Gruß Rolli