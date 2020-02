Startpage und Waterfox

diese zwei "Dinge" (eine Suchmaschine und ein Webbrowser) gehören einer britischen Werbeagentur. Startpage schon etwas länger und der Waterfox wurde jetzt dazugekauft.

Ich überlasse euch jetzt mal, was davon zu halten ist. Gut, dass ich weiterhin Google benutze - da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Bei Startpage habe ich bisher auch immer gedacht, dass die Benutzer dieser Suchmaschine wissen, was davon zu halten ist und worauf sie sich da einlassen - was aber anscheinend nicht der Fall war. Und ob man den Waterfox so noch weiterempfehlen kann, das weiß ich nun auch nicht mehr...

Bericht hier: https://www.heise.de/forum/heise-online/News-Kommentare/Browser-Waterfox-gehoert-nun-einer-britischen-Werbeagentur/Re-Startpage-gehoert-einer-brit-Werbeagentur/posting-36148332/show/

BTW: Wem gehört eigentlich DuckDuckGo? Ich meine, dass da (auch) irgendeine amerikanische Firma hintersteht.