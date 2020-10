„Registerkarte“

Und was ist nun so großarig daran, dass man im Opera-Browser diese Tabs in verschiedenen Arbeitsbereichen unterbringen kann? Sie verschwinden, wenn ich aus dem Browser rausgehe. Während ich drin bin, konzentriere ich mich auf eine Sache, da brauche ich nicht Wetter-Tabs von Politik-Tabs zu trennen. Sinnvoller wäre es, Lesezeichen und Schnellwahl in verschiedenen Bereichen unterzubringen, damit übersichtliche Gruppen entstehen. Aber das geht nicht - da sind die Arbeitsbereiche identisch. Lösche ich ein Lesezeichen im Bereich A, verschwindet es auch in allen anderen.