Das könnte auch ganz einfach an PayPal liegen, vielleicht haben die ein Problem. Ich würde da erst einmal die Füße stillhalten und ein paar Stunden oder einen Tag lang warten. So ein Problem hatte ich auch mal, hat sich dann aber von allein in Luft aufgelöst. Solange habe ich dann halt einen anderen Browser - also Waterfox oder Opera z.B. - benutzt.

Eventuell könntest du mal ein neues Profil anlegen und es damit versuchen. Wie das geht, wird hier beschrieben: https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-profile-erstellen-und-loeschen

Das alte Profil wird dabei nicht gelöscht und du kannst jederzeit zwischen den unterschiedlichen Profilen hin- und herschalten.