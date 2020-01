„Kann mit Thunderbird keinen Email-Account erstellen“

Hallo zusammen

Mein Nachbar moechte ein Email-Konto mit Thunderbird bei web.de einrichten. Hat sich

bei web.de mit seiner Email-Adresse registrieren lassen, aber Konto laesst sich nicht

einrichten. Es scheitert stets an Email-Adresse od. Passwort falsch. was kann falsch

wenn Email_Kto redistriert und Passwort aus 8 Buchstaben und Zahlen besteht und der

Test erfolgreich ist. OS=Win10. Was verhindert die Einrichtung des Email-Kontos.

Vielen Dank f?r Eure HIlfe.

Gr??e