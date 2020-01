Gegenw?rtig nutze ich FIREFOX 71,0/64-Bit. In der oberen Zeile habe ich das Java-Symbol (Enable/Disable). Im Enable-Zustand fordern jedoch viele Programme die Aktivierung von Java an, Die Erkl?rung in Firefox ist f?r mich nicht recht nachvollziehbar. Gibt es hier einen allgemeinen und schnellen Weg (Ein/Aus per Click oder vergleichbar. Vielleicht kennt ein Leser die "einfache" L?sung.Vielen Dank f?r eine brauchbare Antwort