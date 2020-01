In neuem Tab öffnen - blockiert

Hallo zusammen

Auf einer Webseite kann ich seit kurzem keine Links mehr mit Rechtsklick in neuem Tab öffnen. Es erscheint ein anderes Kontextmenü ohne diese Möglichkeiten. Es ist aber nicht so, dass wenn man auf den Link klickt, dieser nur sozusagen im gleichen Fenster etwas Neues anzeigt, sondern es wird wirklich eine andere Seite geladen. Hat das der Webseitenhersteller so programmiert? Und wenn ja, gibt es ein Add-on oder eine Einstellung mit der man das übergehen kann?

Besten Dank und Gruss

Thomas