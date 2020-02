Hallo,

Ich lade mir regelmäßig Videos aus den Mediatheken per Remote Upload in meine Cloud bei DepositFiles. Jedoch habe ich immer wieder Probleme mit Videos die nur in Deutschland verfügbar sind. Dies kann ich nicht per Remote Upload übertragen. Ist es möglich diese Sperre durch einen Upload per FTP zu verhindern und wie muss ich da vorgehen?

Mfg