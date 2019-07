Bei manchen Web-Seiten werden Videos nicht abgespielt.Statt dessen erscheint folgende Fehlermeldung: "The Video could not be loaded, either because the Server or Network failed or because the format is not supported"

Seiten wie Youtube gehen ohne Probleme.Mit einem anderen Browser hingegen funktioniert alles.Ich habe aber wenig Lust ständig zwischen zwei Browsern zu wechseln.

das Problemkind ist der Firefox 68.0.1.Jemand eine Lösung parat?