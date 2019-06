Nachrichtenfunktion bei ebay-Kleinanzeigen nicht aufrufbar

Hallo, ich stehe momentan vor einem Rätsel: Bei meinem ebay-Kleinanzeigen-Konto werden mir im Firefox-Browser die Nachrichten direkt in ebayKA nicht angezeigt. Es erscheint nur ein ständig sich drehender Kreis (ich vermute ein Wartesymbol). Andere Funktionen treten in den Hintergrund und können nicht mehr angeklickt werden, wobei die Werbung am Rand ganz normal eingeblendet wird. Wenn ich mit der Maus "zurück" anklicke, kann ich mir danach die anderen Funktionen wie Merkliste oder Anzeige problemlos aufrufen.

Dieser Zustand besteht nun seit etwa zwei Wochen. Ist jetzt nicht ein großes Problem, weil ich mir die Mails eh mit Thunderbird auf meinen Rechner hole. Aber es wundert mich halt sehr, vor allem, weil ich dieses Problem bei einem anderen ebay-Kleinanzeigen- Account nicht habe. Da werden die Nachrichten wie üblich angezeigt, obwohl ich da denselben Browser verwende.

Hat einer von Euch eine Erklärung dafür?

Danke und Groß

kugelkolibri