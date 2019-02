„Merkwürdige Google-Suchergebnisse mit Firefox“

Tipp: uBlock Origin. Da werden in den Filterlisten die crypo URLs per "Resource abuse" geblockt. Funktioniert hier hervorragend.



Kapiere ich so auch nicht. Wenn ohnehin ein Script- und Werbeblocker aktiv ist, halte ich einen zusätzlichen Blocker gegen Mining für Eulen nach Athen tragen...



Das dieses Phänomen bei Google auftritt, wundert mich auch eher nicht, vermutlich verdienen die mit Klick auf die expliziten Werbelinks besser.



Das so etwas ausgerechnet im Zusammenhang mit so einem "Blocker" passiert...





Zum Schluß: Kann mir jemand ne Bastelanleitung geben, wie ich auf den Release-Kanal zurückkomme?



http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=23&t=2280605



Sonst Profil sichern, FF komplett deinstallieren und den Release installieren, Profil wieder rein oder gleich neu anlegen.