hallo und gruss

ich möchte auf einem anderen Pc Lesezeichen von woanders als html-file importieren. Wennich das einfach so reinlade, habe ich das neue zum alten irgenwie angefügt, was ich nicht will. gibt es da eine Lesezeichendatei, die ich vorher löschen kann, so dass die alten LZ alle weg sind und ich dann per Import nur den neuen LZ-Baum drin habe?

oder wie macht man das am besten? BS ist Win8.2