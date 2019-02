moiens,

hab grade Firefox 65.0 installiert, bei der Installation wurde nicht nachgefragt bzw. ich hatte keine Möglichkeit den Ort der Installation zu wählen?????

Wasn das?

Ist ergo auf Laufwerk C gelandet, ich hab aber C für System, D für Progs und E für Daten, und das will ich auch so haben Punkt.

Wenn der blöde Fuchs mir das nicht ermöglicht, fliegt er wieder runter.....

Wieso geht das nicht?