bei mir läuft es.

Glückwunsch. - Es ist sehr misteriös. - Kann ja eigentlich nur sein, dass Paypal was geändert hat, das mit dem FF kollidiert. - Der Telefonservice von Paypal konnte mir da auch nicht weiterhelfen, meinte nur, ich soll im FF die ganze History löschen. Aber das ist in meinem FF ohnehin so eingestellt, dass der nach dem Schließen tabula rasa macht.

Vielleicht hat ja noch jemand anderes hier ne Idee. - Macht keinen Spaß, das alles mit dem IE zu erledigen...