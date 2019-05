firefox mozilla alles weg.....

Als ich heute den pc hochgefahren habe ( windows 10), kam die frage ob ich die neue firefox version haben will, ich habe bejaht obwohl er noch nicht richtig hochgefahren ist, und dann ist kurz danach der bildschirm eingefroren. Als ich später neu gestartet habe waren beim firefox alle lesezeichen weg und die gespeicherten passwörter.... hat jemand einen tip was ich machen kann ? Systemwiederherstellung geht auch nicht... die habe ich gerade gemacht, jettf fährt er gar nicht mehr hoch, es kommt die meldung systsmdiagnose, dann kommt reparaturen werden ausgeführt, und dann kommf dass die automatische reparatur den pc nicht reparieren konnte und ich habe die wahl zwiaxhen herunterfahren und erweiterte optionen.,shit, was soll ich tun ?