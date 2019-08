„Firefox hängt sich bei neuem Tab auf“

Hallo zusammen

Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sich Firefox aufhängt. Es ist die neueste Version installiert, jedoch trat das Problem auch mit der vorherigen Version auf. Das sieht so aus:

Ich bin am Surfen auf einem Tab, schau mir z. B. ein Video an. Dann klicke ich auf einen Link, der einen neuen Tab öffnet. Dieser wird geöffnet, aber die Seite lädt nicht. Von da an ist Firefox blockiert, man kann nichts mehr machen, meist auch nicht zum anderen Tab wechseln. Die Musik von einem allfällig gerade sich abspielenden Video läuft aber weiter. Man kann nur noch Firefox über den Task Manager abschiessen. Das Problem tritt fast immer schon beim ersten neuen Tab auf, manchmal auch erst etwas im späteren Verlauf des Surfens. Ausserdem tritt es auf zwei verschiedenen Rechnern (Desktop und Laptop von HP) auf. Wer hat eine Idee? Edge und Chrome funktionieren...

Gruss und Dank

Thomas