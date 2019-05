„Firefox - alle Lesezeichen und Passwörter weg“

Sorry - aber wie hjb das auch sagt: Das universale Ein-Klick-Tool gibt es nicht und eine defekte Platte oder ein durch was auch immer zerstörtes System als solches bekommst Du so oder so nicht repariert.



Da hilft dann nur ein entsprechend kostenpflichtiger Service oder jemand der sich damit auskennt oder jemand, von dem Du annimmst, dass er sich damit auskennt.



Solche Reparatur-Dingensbumens-DVD verschlimmern meines Erachtens die Lage oft mehr als sie nutzen.



Wenn Dich selber solche Tools wie ddrescue usw. überfordern, bin ich gerne bereit, mir zumindest die Platte anzuschauen. Besser ist natürlich immer der komplette PC, in welchem das Ding geprüft wird oder so, dann ist der Mindesteinsatz das zweimalige Porto. Ansonsten hast Du halt schlechte Karten.