„Firefox Adresszeile zeigt doppelte Adressen, andere gar nicht“

Was in der Adressleiste angezeigt wird ist halt ziemlich willkürlich.

Das war aber in der Vergangenheit nicht so. Da waren die 10-15 am meisten aufgerufenen Lesezeichen zu sehen, und das ist auch logisch so. Was nützt mir eine Müll Seite, die ich ein einziges Mal aufgerufen habe und die steht jetzt an siebter Stelle und andere sind ganz weg.

Die Lesezeichen habe ich bereits in Ordner angelegt, aber mit der Adressleiste wäre es eine gute Orientierung, hauptsächlich für die häufigsten Aufrufe. Vorausgesetzt es gut strukturiert.