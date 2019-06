„FF 67.0.1 ist Standardbrowser trotzdem werden in Mails stehende Links im Edge geöffnet.“

Keine Ahnung, warum es bei Dir nicht läuft:



Hier ist eine Kiste mit W10 und sowohl im Firefox ist dieser als Standardbrowser eingestellt als auch in den Standard-Apps und Dateizuordnungen ist der Firefox Standard.



Das Öffnen von Links sowohl aus dem Thunderbird, direkt aus einem im Browser geöffneten Mail-Zugang als auch das Anklicken direkter Links funktioniert tadelos im FF.



Wenn das nicht klappt, dann müsste es in Outlook selbst noch eine Option geben, wie bestimmte Dateitypen und Links geöffnet werden sollen, ergo wäre das mein nächster Anlaufpunkt.

Inwieweit sich da Outlook 2010 unter Windows 10 verhält, kann ich jetzt mangels Vorhandensein nicht nachvollziehen. Am beruflich genutzten PC mit W10 und Office 365 passt sich Outlook allerdings an die Windows-Settings an und öffnet Links ebenfalls im Standardbrowser.